السعودية اليوم / مصر تستضيف غدًا المنتدى البريدي الأفريقي 2019م



القاهرة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

تستضيف القاهرة غدًا أعمال المنتدى البريدي الأفريقي الذي تنظمه هيئة البريد المصري، ويستمر يومين بهدف دعم التغييرات في قطاع البريد من خلال تقديم منصة تسمح للمجتمع البريدي الأفريقي بمواجهة التحديات الرئيسة ومناقشتها.

وتناقش نسخة المنتدى هذا العام أهم القضايا المتعلقة بمستقبل الوظائف بما في ذلك عمليات التحول والتغيير على نحو مستمر والخدمات المالية البريدية والحاجة إلى تطوير القدرات اللوجستية والدور المتطور لهيئات البريد، بوصفها حلقة وصل بين الهيئات الإدارية والمواطن وتأثير الاتجاهات التكنولوجية وإمكانات التجارة الإلكترونية.

ويجمع المنتدى أكثر من 500 شخصية من المتخصصين في هذا المجال وما يقرب من 40 هيئة بريدية أفريقية وعربية لمناقشة أفضل الطرق في معالجة المشاكلات وتعزيز نماذج التنمية المستدامة وإستراتيجيات التنويع المبتكرة.

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22:11ت م

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