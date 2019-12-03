السعودية اليوم / إدارة تعليم جدة تنظم ورشة لتجويد نواتج التعلم



جدة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

نظم مكتب التعليم بشمال جدة اليوم ورشة عمل بعنوان " رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية"، بحضور عدد من قيادات المدارس والمشرفين التربويين بالمحافظة.

وألقى مدير عام التعليم بالمحافظة الدكتور سعد المسعودي كلمة نوه خلالها بدور قائد المدرسة كونه يمثل حجر الزاوية والدور المحوري في العملية التعليمية، موضحا أن نتائج الاختبارات التحصيلية والدورية لاتعد هدفا وإنما مؤشرا لما يجري داخل الصفوف ونواتج التعلم، التي يسعى الجميع لتحقيقها سعيا للسير بالطلاب نحو الاتجاه الصحيح.

وشدد على ضرورة الأخذ بالمؤشرات بعين الاعتبار لوضع الخطط والحلول للنهوض بالعملية التعليمية، مبينا أن قادة المدرسة يستطيعون التغيير نحو الأفضل وذلك بوضع إجراءات وحلول جذرية سريعة تحمّل جميع الأطراف المسؤولية نحو بناء جيل واعد متعلم ينافس في جميع المحافل التعليمية المحلية و الدولية.

من جهته نوه مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، بأهداف عقد ورشة العمل، والوصول إلى مكامن الخلل ووضع الحلول والتوصيات، التي من خلالها يستطيع قائد المدرسة بناء خططه للنهوض بالعملية التعليمية والرفع من نواتج التعلم للوصول إلى جيل متعلم منافس في جميع المحافل، مشيراً إلى أن الورشة تعقد على مدى يومين لجميع المراحل، وتُوضع من خلالها التوصيات المناسبة للعمل بموجبها بعد إقرارها من الجهات المعنية .

// انتهى //

21:48ت م

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