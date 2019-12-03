السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس التونسي في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي



الرياض 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد " تلقيت نبأ حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين،" إنه سميع مجيب.

// انتهى //

21:36ت م

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الرياض 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد " تلقيت نبأ حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين،" إنه سميع مجيب.// انتهى //21:36ت م0284

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