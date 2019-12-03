السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.

// انتهى //

21:33ت م

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