السعودية اليوم / مدير الأمن العام يلتقي مستشارين من الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم بمقر الأمن العام بمدير المخطط العام للمشاعر المقدسة بالهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامر بن سامي باعيسى والمشرف العام على مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس وجدى بن حسن طولة، وعدد من مستشاري الهيئة.

وعدّ معاليه الاجتماع امتداد لاجتماعات تعقد بصفه متصلة بين هيئة التطوير والأمن العام للتشاور والتباحث بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تكفل - بعون الله - تحقيق آداء أفضل للقطاعين فيما يتعلق بالأعمال المشتركة في مكة المكرمة والمشاعر المقثدسة.

وناقش الاجتماع عدداً من أوجه التعاون بين الأمن العام والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتعرف على ما لدى هيئة التطوير من مشروعات يجرى العمل على تنفيذها في المرحلة الثانية، للاستفادة منها وفق الاحتياج في مهام الأمن العام، لاسيما في موسمي الحج والعمرة، إضافة إلى مناقشة عدد من الخطوات التطويرية المرتبطة بخفض الزحام بطرق المشاة داخل المشاعر وفي محيط منشأة الجمرات، للوصول إلى حلول تكفل انسياب الحركة، وذلك بتحسين نمط تحركات المشاة وتعزيز هذا النهج بتوفير أبرز الخدمات للحجاج، ولمزيد من الأمن والسلامة لهم، بما يواكب مسيرة التطوير والمشروعات التي شهدها المسجد الحرام وساحاته.

يذكر أن الاجتماع حضره عدد من قيادات الأمن العام.

// انتهى //

20:59ت م

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