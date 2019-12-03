شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محكمة ألمانية تصدر قرارا هاما بشأن الحظر المفروض على شحنة مدرعات لصالح السعودية وتنتقد بلادها! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:54 مساءً, 3 ديسمبر 2019 م المناطق_الرياض قضت محكمة ألمانية ، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار الحظر المفروض على شركة راينميتال لصنع الأسلحة وإيقاف توريد مركبات مدرعة للمملكة ،وذكرت أن السلطات الألمانية لم تتبع الإجراءات الصحيحة.

ووفقا لما نشرته وكالة ” رويترز” كانت ألمانيا فرضت في نوفمبر الماضي حظرا على التعاقدات المستقبلية لتوريد الأسلحة للمملكة إضافة إلى وقف مؤقت لشحنات عتاد سبق لها الموافقة .

وفي حيثيات الحكم الذي صدر اليوم ، قالت المحكمة إن السلطات الألمانية تقاعست عن اتباع الإجراءات المناسبة في إلغاء تصريح سبق إصداره ويسمح ببيع 110 مركبات مدرعة للمملكة ، تم إرسال 20 منها بالفعل بنهاية أكتوبر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | محكمة ألمانية تصدر قرارا هاما بشأن الحظر المفروض على شحنة مدرعات لصالح السعودية وتنتقد بلادها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.