7 مزايا في موقع الخدمة المدنية الجديد

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة الخدمة المدنية الضوء على أبرز المزايا بموقعها الإلكتروني الجديد.

وأوضحت الخدمة، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أن الموقع يضم تجربة مستخدم فريدة توافق متطلبات الأمم المتحدة بنسبة 94%، مع محرك بحث مخصص للوائح وأنظمة الخدمة المدنية، مع تصنيف إلكتروني لتسهيل البحث.

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كما يضم الموقع دليل الخدمات الإلكترونية، مع محتوى ثري عن مبادرات الخدمة المدنية، ورحلات تعليمية عن اللائحة التنفيذية، وأيضًا دليل آلي لسلالم الخدمة المدنية المعتمدة.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت في وقت سابق عن قرب إطلاقها رسميًّا للمنصة الوطنية للموارد البشرية الحكومية، ومنصة ذكاء الأعمال التي تهدف من خلالها إلى توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وتغطّي جميع العمليات ذات العلاقة بالمسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة، وتأهيل المتميزين، مرورًا بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، وانتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالوظيفة والموظف الحكومي.

ويمكن زيارة موقع وزارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي: هنا.

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