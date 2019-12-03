محمد بن مسعود - الدمام - إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2019-12-03

سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.

وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.