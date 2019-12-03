محمد بن مسعود - الدمام - إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-03
سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.
وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:32 PM
لم يسفر الهجوم عن أي مصابين
سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.
وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.
، إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق ،
المصدر : الخليج 365
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