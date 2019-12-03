محمد بن مسعود - الدمام - عثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتداول نجحت الجهات الأمنية في الأفلاج في ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي. وفي التفاصيل: كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أنه بمتابعة أحد العمالة ومداهمة منزله عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع، وأدوات لتجهيز المسكر "العرق".

تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص.الأفلاج مصنع خمور 03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 09:32 PM عثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتداول Advertisements الأفلاج.. ضبط مصنع للخمور في الأفلاج يديره وافد آسيوي الأفلاج.. ضبط مصنع للخمور في الأفلاج يديره وافد آسيوي نجحت الجهات الأمنية في الأفلاج في ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي. وفي التفاصيل: كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أنه بمتابعة أحد العمالة ومداهمة منزله عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع، وأدوات لتجهيز المسكر "العرق".

تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص. الكلمات المفتاحية ، الأفلاج.. ضبط مصنع للخمور في الأفلاج يديره وافد آسيوي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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