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إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

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محمد بن مسعود - الدمام - 03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 09:32 PM

لم يسفر الهجوم عن أي مصابين

إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.

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وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.

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المصدر : الخليج 365

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