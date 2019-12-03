محمد بن مسعود - الدمام - 03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 09:32 PM

لم يسفر الهجوم عن أي مصابين

إطلاق 5 صواريخ على قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في العراق

سقطت خمسة صواريخ اليوم (الثلاثاء) داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، التي توجد بها قوات أمريكية.

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وذكر الجيش العراقي في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل.

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