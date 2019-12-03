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الوحدة يقطع تذكرة العبور لدور ثمن نهائي كأس الملك من بوابة الخليج

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محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الوحدة بالعبور إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم؛ إثر تغلُّبه على ضيفه فريق الخليج بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع.

سجل يوسف نياكاتي هدف الانتصار للفرسان مكة في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.


وكان الوحدة قد وصل لهذا الدور عقب فوزه أمام مضيفه الشرق "درجة ثانية" بنتيجة 2-1 في الدور 64.

الوحدة يقطع تذكرة العبور لدور ثمن نهائي كأس الملك من بوابة الخليج

الوحدة يقطع تذكرة العبور لدور ثمن نهائي كأس الملك من بوابة الخليج

الوحدة يقطع تذكرة العبور لدور ثمن نهائي كأس الملك من بوابة الخليج

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كأس الملك الوحدة الخليج

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 09:34 PM

الوحدة يقطع تذكرة العبور لدور ثمن نهائي كأس الملك من بوابة الخليج
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نجح فريق الوحدة بالعبور إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم؛ إثر تغلُّبه على ضيفه فريق الخليج بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

سجل يوسف نياكاتي هدف الانتصار للفرسان مكة في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.


وكان الوحدة قد وصل لهذا الدور عقب فوزه أمام مضيفه الشرق "درجة ثانية" بنتيجة 2-1 في الدور 64.

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، الوحدة يقطع تذكرة العبور لدور ثمن نهائي كأس الملك من بوابة الخليج ،
المصدر : الخليج 365

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