شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في فرنسا توصي المواطنين تجنب مناطق الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل
أوصت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.
كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:
( 0033673656324 - 0033626238195 )
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