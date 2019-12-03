الفيصل يؤدي صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدى أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز- رحمه الله- في المسجد الحرام.

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وحضر صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز عددٌ من الأمراء، فيما أم المصلين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أدى عقب صلاة العصر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، حيث كان في استقباله لدى وصوله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبدالاله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

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