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تحذير هام من الصحة بشأن الإجازات المرضية
طالبت بعدم التعامل مع الجهات غير الموثوقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت وزارة الصحة من التعامل مع حساب “أعذار طبية سكليف” على موقع تويتر وما يماثله.
وأكدت الصحة أنه سيتم تتبع الحساب وملاحقته مع الجهات المختصة وكل من تعامل معه لتطبيق النظام في حقهم، موصيةً الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.
وأكدت الصحة أن المنصة المعتمدة على الرابط هنا
جدير بالذكر أن الإجازات المرضية هي خدمة تتيح للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية والتحقق من صحة بيانات المرضى، الأطباء، والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد، وتتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى الإجازات المرضية إلكترونيًّا.
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