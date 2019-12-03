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2019-12-03 السفارة في #فرنسا تحذر المواطنين من مناطق الإضراب في مدينة باريس وضواحيها متابعات الخليج 365 - واس أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: ( 0033673656324 – 0033626238195 ) شارك الخبر

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