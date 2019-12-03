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أبولو للإطارات تدخل السوق السعودي
بالشراكة مع إطارات الجميح
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
أعلنت شركة أبولو تايرز، عن دخولها إلى سوق المملكة، من خلال شراكة مع شركة الجميح للإطارات، وستركز الشركة الهندية على سوق إطارات السيارات والحافلات؛ بهدف الحصول على حصة سوقية كبيرة، في كل قطاع، في العامين المقبلين.
وبحسب القناة التليفزيونية الهندية، News18 India، علق شوبرو غوش، رئيس المجموعة قائلًا: الدخول إلى المملكة هو تتويج لبرنامج تخطيط وتطوير طويل الأجل، نحن الآن نتملك منتجات مناسبة لتلبية احتياجات السوق السعودية، والتي تعد أكبر وأهم سوق للإطارات في منطقة الشرق الأوسط، من خلال فريقنا المتخصص في المبيعات والخدمات، وشريك تجاري قوي للغاية في إطارات الجميح.
وأضاف: يتسع سوق المملكة لـ22 مليون إطار تقريبًا، وقد وضعنا هدفًا قويًا للغاية لأنفسنا، وهو بيع ما يقرب من 800 ألف إطار سنويًا، بما في ذلك إطارات المركبات التجارية وسيارات الركاب ، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال المدير التنفيذي لشركة الجميح، الشيخ عبدالله الجميح، معلقًا على التعاون مع أبوللو: أبولو تلبي احتياجات المستهلكين المحليين، الذين يسعون للحصول على منتجات تنافسية بسعر مناسب.
يُذكر أن أبولو تايرز هي الشريك العالمي الرسمي للإطارات لنادي مانشستر يونايتد الرائد في العالم، وسابع أكبر شركة بالعالم لتصنيع الإطارات، وسيتم تخصيص الإطارات المباعة في المملكة؛ لتلبية متطلبات السوق المحلية، وسيتم تغطيتها بموجب ضمان لمدة 5 سنوات من تاريخ التصنيع.
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