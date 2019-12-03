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على ذمة رويترز : محكمة ألمانية تلغي حظر تصدير الأسلحة لـ #السعودية

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2019-12-03

على ذمة رويترز : محكمة ألمانية تلغي حظر تصدير الأسلحة لـ #السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألغت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء حظرًا فعليًا على صادرات المركبات المدرعة إلى المملكة كانت الحكومة قد فرضته قبل عام تقريبًا بحسب وكالة رويترز.

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وذكرت محكمة إدارية في فرانكفورت أن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية.

ولم تحدد المحكمة الشركة التي رفعت القضية وقالت إن الحكم لم يعد باتًا بعد وما زال بالإمكان الطعن عليه.

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