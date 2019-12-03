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توقيع عقد تنفيذ شبكات المياه بـ #قلوة
بقيمة تقارب 34 مليون ريال
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
انطلاقًا من حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الدائمة لكل ما من شأنه راحة ورفاهية المواطنين بالمنطقة، تم توقيع عقد مشروع تنفيذ شبكات المياه بمحافظة قلوة بمبلغ إجمالي قدره ٣٣,٩٧٦,٥٨٦ ريالًا على أن يتم تنفيذه خلال ٣٦ شهرًا من توقيع العقد.
يأتي ذلك في ظل ما تحظى به المنطقة من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وما يبذله أمير المنطقة من جهود كبيرة تجاه المنطقة ومواطنيها.
الجدير بالذكر أن أمير المنطقة قد أكد في لقاءات عدة بأنه لن يتوانى عن بذل كافة جهوده للارتقاء بمستوى الخدمات بمنطقة الباحة.
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