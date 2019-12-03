شكرا لقرائتكم تدشين 40 مشروعًا مائيًا بقيمة 3.4 مليار ريال بـ #الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-03 تدشين 40 مشروعًا مائيًا بقيمة 3.4 مليار ريال بـ #الرياض يطلقها أمير المنطقة غدًا متابعات الخليج 365 - واس يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض غداً, 40 مشروعاً مائياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.4 مليارات ريال، كما سيفتتح سموه المقر الجديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض.

وستسهم هذه المشروعات التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية، على تلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه وتوفير حلول بيئية مستدامة.

ويشمل حفل التدشين، وضع حجر الأساس لمشروعين لإيصال مياه الشرب المحلاة إلى عدد من محافظات المنطقة بتكلفة تجاوزت 360 مليون ريال. شارك الخبر







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