شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 33 مليون ريال لتنفيذ شبكات المياه بمحافظة قلوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

أبرم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، عقد مشروع تنفيذ شبكات المياه بمحافظة قلوة بأكثر من 33 مليون ريال، على أن يتم تنفيذه خلال ٣٦ شهراً من تاريخ توقيع العقد، بمتابعة ورعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وأكد أمير الباحة لـ«الخليج 365»، أن ما تحقق من مشاريع تنموية وما يتحقق تقف وراءه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بدعمها السخي للبنية التحتية في المنطقة.