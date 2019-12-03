شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في فرنسا تدعو لتجنب مناطق الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا، المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين، بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب (الخميس) المقبل في فرنسا، وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، ما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقمين: (0033673656324، 0033626238195)