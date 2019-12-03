ناسا ترصد حطام مركبة هندية على سطح القمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد نحو ثلاثة أشهر من مهمة غير ناجحة لمركبة إنزال هندية للقمر، عثرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» على حطام من أجزاء المركبة غير المأهولة.

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وكانت مركبة الإنزال «فيكرام» تحطمت على سطح القمر، ولكن المركبة الفضائية الرئيسة ظلت في مدارها.

وأسقطت المركبة الفضائية الرئيسة مركبة الإنزال تمهيدا للهبوط على منطقة لم يتم استكشافها سابقا من القمر، لكن الاتصال مع المركبة انقطع على مسافة كيلومتر من سطح القمر.

وكانت وكالة الفضاء الهندية فقدت الاتصال مع مركبة الإنزال فيكرام قبل دقائق من الوصول المقرر للقمر.