أضواء الزينة تحتوي على مواد ضارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

تحتوي أضواء الزينة على ملدنات ضارة محتملة تتجاوز تركيزاتها الحدود القانونية، بحسب منظمة معنية بالبيئة.

وكلفت منظمة أصدقاء الأرض الألمانية أخيرا مختبرا بإجراء اختبار لأربعة أنواع من أضواء الزينة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مادتي استرات الفثالات والبارافينات المكلورة الضارتين، وجرى الحصول على تلك المصابيح من باعة عبر الانترنت.

وقالت المنظمة في بيان صحفي «في ثلاثة أنواع من مصابيح الزينة الأربعة، عثر على المواد الضارة بتركيزات كبيرة تصل إلى 27 % بالوزن»، مشيرة إلى أن الكميات تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.