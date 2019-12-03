فريق المصارعة الأمريكي يرفض دعوة بإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفض فريق المصارعة الأمريكي دعوة للمشاركة في بطولة مقررة في إيران، مرجعا السبب في ذلك إلى حاجته للتركيز على الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

ووجهت إيران دعوة المشاركة في البطولة الدولية، التي تنطلق منافساتها في 18 ديسمبر الحالي، رغم التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وإيران.