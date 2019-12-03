تدريبات خاصة لحل مشكلة مهاجمي الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

خصص المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي هينك تين كات، تدريبات خاصة للاعبين أصحاب النزعة الهجومية لتحسين تعاملهم مع الكرة وبدونها لتعزيز قوة المهاجمين وإمكاناتهم في قادم اللقاءات.

ويمتلك الفريق مهاجمين صريحين لا يقدمون المستوى المأمول، منهم الصربي الكسندر بيرجوفيتش ولاعب المواليد هارون كمارا، حيث كانت فترات التوقف الحالية والماضية فرصة للجهاز الفني لتطويرهم.

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كما يحاول مساعدو تين كات تجهيز اللاعب عبدالعزيز العرياني للمشاركة في اللقاءات المقبلة بعد أن خسر من وزنه 5 كيلو جرامات في الأسبوعين الماضيين.

ويشغل العرياني خانة الجناح ورأس الحربة وتعد جاهزيته دعامة للفريق وتُعدد الخيارات بين الأساسيين والبدلاء لرفع حدة التنافس على المشاركة.

ويعد المهاجم البرازيلي رومارينهو داسيلفا الأجهز والأبرز هجوميا في الفريق، بل والعنصر الأساسي الأكثر أهمية في قيادة النواحي الهجومية، ويحتل المركز الثالث برصيد ستة أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.