السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة احتفلت إدارة الشؤون الرياضية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باختتام الموسم الأول لبطولة كأس مديرة الجامعة للأندية الرياضية بالكليات. المراكز الأولى- الجودو: كلية الخدمة الاجتماعية. - الألعاب الفردية: كلية اللغات، وكلية العلوم، وكلية التصاميم والفنون. Advertisements - الاسكواش: كلية الإدارة والأعمال، كلية الآداب، كلية المجتمع. - الكرة الطائرة: كلية العلوم، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية التصاميم والفنون. - كرة السلة: كلية الخدمة الاجتماعية، كلية التصاميم والفنون، كلية العلوم. - قدم الصالات: كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية اللغات.



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كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأميرة نورة تحتفي بختام كأس المديرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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