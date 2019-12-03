إيران توقف رحلات العتبات المقدسة للعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الشركة المركزية لمكاتب خدمات الزيارة في أنحاء إيران «شمسا» إيقاف رحلات قوافل الزيارة البرية إلى العتبات المقدسة في العراق.

وكان من المقرر أن تستأنف عملية إيفاد قوافل الزيارة إلى العتبات المقدسة في العراق بدءا من أمس، إلا أنه تم إرجاء ذلك حتى إشعار آخر بسبب الظروف الأمنية في العراق.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن «شمسا» أنه نظرا للاعتبارات الأمنية المعلنة من جانب المسؤولين المعنيين، فقد تم حتى إشعار آخر منع خروج الزوار برا إلى العتبات المقدسة في العراق.