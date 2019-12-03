3 جمهوريين يقدمون أدلة براءة الرئيس الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
أصدر ثلاثة من الأعضاء الجمهوريين البارزين تقريرا يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تعاملاته مع أوكرانيا، وكذلك في تحقيق بشأن مساءلته، وخلصوا إلى أنه لا يوجد دليل يثبت ادعاءات الديمقراطيين الذين يقودون التحقيق.
وجاء في التقرير الذي أعده ثلاثة أعضاء بمجلس النواب «الدليل المطروح لا يثبت أيا من تلك المزاعم الديمقراطية، كما لم يشهد أي من شهود الديمقراطيين على وجود أدلة على الرشوة أو الابتزاز أو أي جريمة أو جنحة كبيرة».
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