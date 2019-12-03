هاريسون: الحقبة الانتقالية بالمملكة ستؤثر إيجابا على صناعة الإعلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الكاتب والصحفي روجر هاريسون أهمية التأثير الذي ستحدثه الحقبة الانتقالية الحالية في المملكة على صناعة الإعلام. وتحدث خلال جلسة «ثلاثون عاما في الصحافة السعودية.. تجربة شخصية» في منتدى الإعلام السعودي عن خبراته كصحفي والتحديات والفرص المختلفة الماثلة في مجال الصحافة اليوم، لافتا إلى تطور الصحافة في المملكة خلال الأعوام الثلاثين الماضية.

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واستعرض هاريسون رحلة قدومه إلى السعودية منذ ثلاثة عقود للعمل كمعلم في مدينة الجبيل واستمر في مهنته لمدة أربعة أعوام تعرف خلالها على المجتمع السعودي واقترب من شؤونه وأضحى على معرفة بتفاصيله، لافتا إلى التحاقه بعدها بالصحافة وبزغ نجمه فيها مستثمرا موهبته وقدرته على قراءة الأحداث من زوايا مختلفة وعشقه للتصوير الفوتوجرافي لينجح في تقديم مواد صحفية متميزة، غطى خلالها بالصوت والصورة كثيرا من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

ويرى هاريسون أن الصحافة فتحت أمامه الأبواب للتعرف على الطبيعة الجغرافية المتنوعة للمملكة، وسمحت له بالالتقاء بأفراد من مختلف الشرائح، وهو ما جعله يحرص على حد تعبيره على تجسيد الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي في مواضيعه الصحفية لأولئك الذين تنقصهم معرفه حقيقية بالسعودية وشعبها.

يشار إلى أن شهرة صوت هاريسون باللغة الإنجليزية تضمنت تسجيلا لشركات اتصالات سعودية أشهرها رسالة «الجوال مغلق حاليا»، إضافة إلى التسجيل الصوتي لترجمة دعاء السفر المستخدم في رحلات الطيران ورحلات قطار المشاعر المقدسة.