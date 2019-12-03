مالبرونو: من يأتي للسعودية بعد فتح أبواب السياحة سيغير نظرته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب الصحفي والكاتب المحرر بشؤون الشرق الأوسط بصحيفة لو فيغارو، جورج مالبرونو، بضرورة تغيير الأفكار لدى الصحفيين عند رغبتهم في كتابة أي تقرير عن أي دولة، وأشار إلى أن الصحافة أداة تمكين للحوار بين الأديان والثقافات، كما طالب الدول بفتح أبوابها للصحفيين لأخذ صورة أفضل عنها، وقال إن على الصحفي أن يدرك أن هناك اختلافا في الثقافات بين الدول.

وخلال جلسة بعنوان «استخدام الصحافة في بناء جسور التواصل»، اندهش مالبرونو - الذي يمتلك معرفة عميقة بالمنطقة، وألف كتبا عدة، منها أوراق قطر، حراسة بن لادن: حياتي في القاعدة - من ردود فعل بعض السياح عند زيارتهم للمرة الأولى للسعودية، ومن تعجبهم من أن السعوديين يرتدون الثوب والنساء يرتدين العباءة، لكنهم عندما تعرفوا عن قرب على عادات وتقاليد السعودية أدركوا وقدروا هذا الأمر.

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كما فوجئ مالبرونو بالخطأ الذي يرتكبه بعضهم ورغبتهم في فرض عاداتهم على الآخرين دون إدراك أن لكل دولة عادات يجب احترامها. وذكر أن الصحافة تواجه ثورة، فالصحف الورقية بدأت تنتهي، والشباب لم يعد يحبذ القراءة واتجه إلى الاهتمام، إما بالمواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي لأخذ المعلومة. موضحا أن الإعلانات لم تعد موجودة كما كانت في السابق بالصحف، مبينا أن تكلفة الصحف لتغطية الحدث أصبحت باهظة نوعا ما.

وانتقد بعض الشباب الصحفيين الذين لا يمتلكون خبرة عند كتابتهم أي تقرير صحفي عن الدول الخليجية، واعتمادهم فقط على المعلومات القليلة التي يمتلكونها، وأحيانا تكون مغلوطة أو غير مناسبة، مشددا على أن دور الصحفيين البحث والتحري قبل الكتابة.

ويرى مالبرونو كصحفي أن الانتقاد لا يسبب له مشكلة، لكنه يحاول عند الكتابة التحري والبحث وأخذ المعلومة الصحيحة، ويعتقد أن النقد يجب أن يكون بناء، منوها بالتغيرات التي تشهدها المملكة، ووصفها بالإيجابية، كما أثنى على منطقة العلا ووصفها بأنها مميزة، وتوقع أن السياح في الفترة المقبلة سيتوجهون إليها، لأنها منطقة تستحق الزيارة.