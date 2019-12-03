إنجاز57 ألف دعوى قضائية بديوان المظالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق ديوان المظالم في الربع الأول من العام الهجري الحالي إنجازا لـ 57183 دعوى قضائية. وقيدت محاكم الديوان في الربع نفسه 31758 دعوى واردة، مشكلة نسبة إنجاز بلغت 180% من الوارد في الربع نفسه، بينما بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة في محاكمه 97325 جلسة.

وتأتي الإحصائيات القضائية الدورية وفق مستخرج منصة معين الالكترونية، الذي يتيح - إضافة إلى دوره في التحول الالكتروني للعملية القضائية - قياس المهام والمنجزات القضائية في محاكم ديوان المظالم كافة، ممثلا بذلك إحدى الوسائل المهمة التي تمكن قيادة الديوان من متابعة الإنجاز القضائي، وتيسر أداءه لرسالته وتحقيق رؤيته، وفق خطته الاستراتيجية ورؤاه وتوجهاته، في ظل التقدم التقني والموضوعي الذي تحققه مؤسسة القضاء الإداري.