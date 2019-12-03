خادم الحرمين يؤدي الصلاة على الأمير متعب بن عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عصر أمس، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

ولدى وصول الملك سلمان، كان في استقباله المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

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كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير عبدالعزيز بن متعب، والأمراء أحفاد الفقيد.

وأدى الصلاة على الفقيد عدد من الأمراء، ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ووزراء ومسؤولون.

وتقبل الملك سلمان العزاء والمواساة من الأمراء.

وسأل خادم الحرمين الشريفين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.