مداهمة سوق النكاسة العشوائي بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بالعاصمة المقدسة أمس سوق النكاسة العشوائي، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 30 طنا من اللحوم، و30 طنا من الخضروات والورقيات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



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