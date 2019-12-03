تدشين آليات النظافة الجديدة لساحات المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس آليات النظافة الجديدة المخصصة لتنظيف الساحات الداخلية والخارجية بالمسجد الحرام «ساحة»، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية.

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وشارك في أعمال التنظيف بساحات المسجد الحرام من خلال قيادة الآلية بنفسه وتجربة مزاياها الفريدة للتأكد من فاعليتها في تنظيف وتطهير وتنشيف ساحات المسجد الحرام، مبديا إعجابه بما تحمله الآليات من تقنيات حديثة وفريدة تجمع من خلالها أغلب خدمات آليات النظافة في آلة واحدة.

وتتوفر آليات النظافة الجديدة «ساحة» بحجمين مختلفين، حيث يقدر وزن الكبيرة بطنين ونصف، وهي مخصصة للساحات الخارجية، أما الصغيرة فبوزن 800 كيلوجرام ومخصصة للساحات الداخلية، كما تتعدد مهامها بين كنس وتنظيف بلاط المسجد الحرام وشفط وتجفيف بقايا الماء من خلال تكنولوجيا متطورة تعمل على خلط مستحضرات التنظيف بطريقة الكترونية، كما زودت بشاشة الكترونية لقياس مستويات المياه ومستحضرات التنظيف داخلها ونوع الخدمة التي تقدمها لتسهل أداء أعمالها بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته.

بماذا تتميز آليات النظافة الجديدة: