«حقوق الإنسان» تبحث أساليب دمج الأطفال ذوي الإعاقة بمؤسسات التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بحثت هيئة حقوق الإنسان آليات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والمهتمين.

وهدفت الحلقة التي نظمت أمس في الرياض بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2019م بعنوان «الأساليب المثلى لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم»، إلى زيادة الوعي بمضمون اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يتصل منها بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وأهمية إدماجهم في مؤسسات التعليم والتعرف على الأساليب المثلى لذلك، واستعراض التوصيات الدولية ذات الصلة، وتقييم جهود الإدماج وإعداد مقترحات وتوصيات لرفعها لجهات الاختصاص.

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واستعرضت حلقة النقاش التي تحدث فيها خبراء وخبيرات من ذوي الاختصاص من داخل المملكة وخارجها محورين، تناول الأول منهما «الإطار المعياري لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، وتحدث فيه الخبراء عن الإطار المعياري الدولي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، والإطار القانوني والمؤسسي لإدماجهم، وتوصيات الآليات الدولية المتعلقة بالإدماج.

فيما تناول المحور الثاني «الجهود الوطنية لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم»، وتطرق خلاله الخبراء إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في رؤية المملكة 2030، والمبادرات الوطنية لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم.

ومثلت الورشة فرصة للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح نقاش حول التدابير والسياسات الوطنية ذات العلاقة، ومناقشة ما يعتري إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم من معوقات على المستوى الرسمي.

يذكر أن الورشة تأتي في إطار التعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.