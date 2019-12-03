المركز التخصصي يحتفي باليوم العالمي للإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نظم المركز التخصصي للرعاية النهارية لذوي الإعاقة بالتعاون مع فريق «فنار التطوعي» أمس برنامجا خاصا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، وذلك لتوعية المجتمع بقضية الإعاقة.
وأوضحت مديرة المركز، وفاء البعيجان، أن الهدف هو توعية المجتمع بقضية الإعاقة من خلال تنظيم ورش وبرامج إرشادية، إلى جانب تبصيره بحقوق ذوي الإعاقة وواجبنا تجاههم، وذلك من خلال تنمية الحواس لدى الطفل من ذوي الإعاقة لتمكينه على الاعتماد على نفسه في مهارات الحياة اليومية لأقصى درجة.
وبينت الأخصائية الاجتماعية وسمية العلوش أن رسالة المركز هي تأهيل ذوي الإعاقة من خلال رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم للوصول إلى مجتمع كامل مترابط، ولتحقيق الاندماج في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من خلال برامج تأهيلية وتعليمية.
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