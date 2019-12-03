إلزام شركات التأمين الصحي بتغطية أمراض السكر والضغط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

ألزم مجلس الضمان الصحي شركات التأمين بتغطية خمس حالات مرضية إضافية لم تكن مشمولة من قبل، أبرزها السكر والضغط والأمراض الوراثية وتنظيف الأسنان، مطالبة الشركات بالإفادة خلال عشرة أيام بما يؤكد التزام الجهة المسؤولة عن الموافقات العلاجية بتغطية الحالات.

وعلمت «مكة» أنه بمجرد انتهاء مهلة الأيام العشرة سيباشر المجلس متابعته لالتزام شركات التأمين بذلك، من خلال فرق الجولات الميدانية، ورسائل المجلس التوعوية للمؤمن وشكاوى المستفيدين من التأمين التي ترد للمجلس.

حالات مرضية جديدة مشمولة بالتأمين

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الأمراض الوراثية

لعدم وجود ما يستثنيها من التغطية في الوثيقة الموحدة.

تغطية المولود من اليوم الأول للولادة

تغطية تكاليف الرعاية الصحية الأولية التي تقدم للمولود في أعقاب الولادة حتى مغادرة المستشفى تحت تغطيات وثيقة الأم، بما في ذلك النفقات العلاجية للمولود، مثل علاج مرض معين أو تدخل جراحي. أما الأطفال المبتسرون فتتم تغطيتهم ضمن وثيقة الأم وبالحد الأقصى 500 ألف ريال.

تنظيف الأسنان

لعدم وجود ما يستثني ذلك في الوثيقة ما دام أنه بأمر من الطبيب ويدخل ضمن تكاليف علاج الأسنان في الوثيقة.

معالجة السكر والضغط

نموذج الإفصاح الطبي الموحد للحالة الصحية المعتمد من المجلس لم يحدد الإصابة بالسكري والضغط من ضمن الإفصاح، فهي لذلك مغطاة ولا يحق للشركات رفض العلاج بحجة عدم الإفصاح.

الأجهزة الطبية

جميع الأجهزة الطبية التي تصرف من قبل الطبيب المعالج لحاجة طبية مغطاة في الوثيقة، ومنها جهاز قياس مستوى السكر، مضخة الأنسولين، جهاز قياس الضغط، جهاز الربو.