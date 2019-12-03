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محمد بن مسعود - الدمام - تسحب غدًا الأربعاء قرعة الدورين الربع والنصف نهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وكذلك ممثلو جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.
وتأهل إلى الدور ربع النهائي فرق: الشباب والاتحاد من السعودية، والرجاء وأولمبيك آسفي من المغرب، والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، بجانب الشرطة العراقي.
وتتبقّى بطاقة وحيدة تحسم يوم 16 ديسمبر الحالي، في المباراة التي تجمع بين فريقَي: مولودية الجزائر الجزائري، والقوة الجوية العراقي.
كأس محمد السادس للأندية
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 07:44 PM
تسحب غدًا الأربعاء قرعة الدورين الربع والنصف نهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وكذلك ممثلو جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.
وتأهل إلى الدور ربع النهائي فرق: الشباب والاتحاد من السعودية، والرجاء وأولمبيك آسفي من المغرب، والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، بجانب الشرطة العراقي.
وتتبقّى بطاقة وحيدة تحسم يوم 16 ديسمبر الحالي، في المباراة التي تجمع بين فريقَي: مولودية الجزائر الجزائري، والقوة الجوية العراقي.
، غدًا.. سحب قرعتَيْ ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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