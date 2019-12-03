- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في صالة الاحتفالات بديوان الوزارة؛ المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.
جاء ذلك ضمن حفل نظمته وزارة الصحة للمتميزين في دعم البرامج التي تقدمها.
وكُرِّم الدكتور القحطاني لتميزه في دعم برنامج الزائر السري، الذي كانت تُنفَّذ جولاته داخل المجمع خلال العام 2019م، ولدعمه تنفيذ برامج المشاركة المجتمعية وإقامة الأيام العالمية والمبادرات التطوعية.
وقدم الدكتور محمد القحطاني شكره لوزير الصحة على هذا التكريم، مرجعًا الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي صحة الرياض، وللجهود التي يبذلها العاملون بالمجمع في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 08:02 PM
ضمن حفل نظمته الوزارة للمتميزين
كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في صالة الاحتفالات بديوان الوزارة؛ المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.
جاء ذلك ضمن حفل نظمته وزارة الصحة للمتميزين في دعم البرامج التي تقدمها.
وكُرِّم الدكتور القحطاني لتميزه في دعم برنامج الزائر السري، الذي كانت تُنفَّذ جولاته داخل المجمع خلال العام 2019م، ولدعمه تنفيذ برامج المشاركة المجتمعية وإقامة الأيام العالمية والمبادرات التطوعية.
وقدم الدكتور محمد القحطاني شكره لوزير الصحة على هذا التكريم، مرجعًا الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي صحة الرياض، وللجهود التي يبذلها العاملون بالمجمع في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.
، وزير الصحة يكرم المدير التنفيذي لمجمع إرادة في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يكرم المدير التنفيذي لمجمع إرادة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.