، خبراء في الإعلام: توظيف الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن الوظائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - لارا أيوب: التقنية ستجعل الصحافيين يعملون بشكل أكثر مهنية

أكد كبير المسؤولين الرقميين في قناة cbs، أشوتوش ناياك، خلال جلسات منتدى الإعلام السعودي، أن توظيف الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء أو القضاء على الوظائف التي يقوم بها البشر.

وقال ناياك: "الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين قدراتنا في التنبؤ وربط النتائج من خلال معالجة البيانات الضخمة، لكنه يواجه صعوبات في القيام بالأعمال التي تتطلب إتمام كل مهمة على حدة، وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي يساعدنا على التركيز على الأمور التي نعتبرها أكثر أهمية، ويوفر علينا الكثير من الوقت والجهد، جاء ذلك في منتدى الإعلام السعودي في جلسة "الذكاء الصناعي وتطبيقاته المختلفة".

وأكدت على حديثه لارا أيوب المدير الإقليمي لتلفزيون المملكة قائلة: "نحن نحتاج إلى الفطرة والذكاء"، فيما أوضح بارانكوش المتخصص في الذكاء الاصطناعي أن "أي فيديو يحتاج إلى التأكد من صحته عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنتم كصحفيين تحتاجون إلى الدقة والسرعة والمصداقية، فلا غنى لكم عن هذا الذكاء".

وأشار بارانكوشاس إلى أن "نتائج البحث على المحركات الشهيرة دائماً تخبرنا بأنها تعتمد على خوارزميات تضمن الموضوعية، لكنها تخضع في حقيقة الأمر لمعايير ومدخلات ومخرجات لا تضمن الموضوعية من الأصل، مبيناً أنه لا يمكن النظر إلى الذكاء الصناعي باعتباره ضامناً للموضوعية والمصداقية لمجرد أنه ذكاء صناعي، الأمر أكثر عمقاً وتعقيداً من ذلك".

وأضافت لارا أيوب أن الإشراف البشري ضروري في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ولا يمكن الاستغناء عنه، لافتة إلى أن انخفاض تكلفة الإنتاج ليس المنفعة الوحيدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بل إنه سيجعل معظم الأخبار أكثر ثقة، وهو ما يجعل الصحافيين يعملون بشكل أكثر مهنية.

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