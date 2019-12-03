- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال الإعلامي عماد الدين أديب، في جلسة "إعلام التحري.. إشكالات المهنة وتناقض الأجندات"، إنه "إذا أردت معرفة إعلام التحريض بشكل أكبر، فعليك متابعة قناة الجزيرة".
وعرف الإعلام التحريضي بأنه "تسخير وسائل الإعلام لنشر معلومات مغلوطة بشكل غير احترافي وغير أخلاقي، يعتمد على التدليس والكذب وانعدام الشفافية، مما يؤدي لنجاح هذا العمل".
وأضاف: "نحن لا نعترف بشفافية إعطاء المعلومات، ونعتقد أن السياسي الناجح من يخبئ المعلومات، وينقصنا في الوطن العربي أننا لا نعرف الخط الأحمر، ولكننا كصحفيين علينا الالتزام بالخط".
وأضاف أن هناك مشروعاً عربياً لمواجهة إعلام التحريض، ونصح الرؤساء في الوطن العربي بإعطاء الإعلام حرية أكبر، مستعرضاً مخاطر وسائل الإعلام التحريضي بانتشار الخبر اللحظي وثورة اندماج الإعلام والانفلات والتكنولوجيا وانسداد قنوات التغيير.الإعلامي عماد الدين أديب إعلام التحري.. إشكالات المهنة وتناقض الأجندات منتدى الإعلام السعودي
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 07:39 PM
قال: إذا أردت معرفته بشكل أكبر فعليك متابعة قناة "الجزيرة"
قال الإعلامي عماد الدين أديب، في جلسة "إعلام التحري.. إشكالات المهنة وتناقض الأجندات"، إنه "إذا أردت معرفة إعلام التحريض بشكل أكبر، فعليك متابعة قناة الجزيرة".
وعرف الإعلام التحريضي بأنه "تسخير وسائل الإعلام لنشر معلومات مغلوطة بشكل غير احترافي وغير أخلاقي، يعتمد على التدليس والكذب وانعدام الشفافية، مما يؤدي لنجاح هذا العمل".
وأضاف: "نحن لا نعترف بشفافية إعطاء المعلومات، ونعتقد أن السياسي الناجح من يخبئ المعلومات، وينقصنا في الوطن العربي أننا لا نعرف الخط الأحمر، ولكننا كصحفيين علينا الالتزام بالخط".
وأضاف أن هناك مشروعاً عربياً لمواجهة إعلام التحريض، ونصح الرؤساء في الوطن العربي بإعطاء الإعلام حرية أكبر، مستعرضاً مخاطر وسائل الإعلام التحريضي بانتشار الخبر اللحظي وثورة اندماج الإعلام والانفلات والتكنولوجيا وانسداد قنوات التغيير.
، "أديب": الإعلام التحريضي يعتمد على التدليس والكذب وانعدام الشفافية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أديب": الإعلام التحريضي يعتمد على التدليس والكذب وانعدام الشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.