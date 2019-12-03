محمد بن مسعود - الدمام - 03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 07:35 PM عبر رسالة خطية سلّمها له الدكتور "الزياني" خادم الحرمين يدعو الرئيس الإماراتي لحضور اجتماع مجلس التعاون خادم الحرمين يدعو الرئيس الإماراتي لحضور اجتماع مجلس التعاون بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. Advertisements وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له اليوم في دبي. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين يدعو الرئيس الإماراتي لحضور اجتماع مجلس التعاون ،

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