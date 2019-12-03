شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في فرنسا تحذر المواطنين من التنقل والسفر إلى مناطق الاحتجاجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، وذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

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( 0033673656324 – 0033626238195 )