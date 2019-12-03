شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يفاجأ بـ «نشارة خشب» في السجائر الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطه فيديو، مواطن يتفحص عبوة سجائر جديدة، وتفريغ التبغ الموجود في السيجار.

وأوضح الفيديو، أن المواطن فوجئ بوجود مواد أخرى مع التبغ داخل السيجار، مشيرًا إلى أنها بعض الأخشاب الصغيرة.

وأضاف المواطن: «أتحداك أن يكون هذا دخان ، هذا سم، واللي يشربه غلطان»، متابعًا: «هذه نشارة والله خشب يا ناس».