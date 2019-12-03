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محكمة ألمانية تلغي حظرا بتصدير المركبات المدرعة للمملكة

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الرياض - علي القحطاني - ألغت المحكمة الإدارية في فرانكفورت بألمانيا اليوم الثلاثاء ، حظراً فعلياً على صادرات المركبات المدرعة إلى كانت الحكومة قد فرضته.

وأفادت المحكمة بأن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية.

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