شكرا لمتابعة خبر عن محكمة ألمانية تلغي حظرا بتصدير المركبات المدرعة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألغت المحكمة الإدارية في فرانكفورت بألمانيا اليوم الثلاثاء ، حظراً فعلياً على صادرات المركبات المدرعة إلى السعودية كانت الحكومة قد فرضته.

وأفادت المحكمة بأن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية.