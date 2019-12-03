شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر من حساب « أعذار طبية » والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، من التعامل مع حساب يُدعى ” أعذار طبية ” ويمنح الأطباء إجازات غير موثفة، وما يماثله من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، صورة للحساب، مؤكدة أنها ستتبعه وتلاحقه مع الجهات المختصة.

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وقالت ” ‏نحذر من التعامل مع هذا الحساب وما يماثله، وسيتم تتبعه وملاحقته مع الجهات المختصة وكل من تعامل معه لتطبيق النظام في حقهم، ونوصي الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة “.