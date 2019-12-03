شكرا لمتابعة خبر عن «العمل» تلغي النطاق الأصفر في المنشآت وتلحقه بالأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “ نطاقات ”.

وأوضحت الوزارة أنها قررت نقل جميع منشآت النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، وتعامل معاملة النطاق الأحمر، وذلك رغبة في مزيد من التوطين اعتبارًا من 1/6/1441.