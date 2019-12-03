شكرا لمتابعة خبر عن انقطاع الكهرباء يؤجل العمليات بمستشفى أحد في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى انقطاع الكهرباء، صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة إلى إخلاء بعض المنومين بالعناية المركزة.

كما أعلن المستشفى تأجيل جميع العمليات المقرر إجراؤها على مدار اليوم، وسط استنفار من الجهات المعنية في محاولة ليصال الكهرباء عبر المولدات.

ومن جانبها، أعلنت صحة المدينة عودة التيار الكهربائي الناتج عن انقطاع داخلي، قائلة ” نود طمأنة الجميع بأن التيار الكهربائي قد أعيد إثر الانقطاع الداخلي الذي وقع في مستشفى أحد “.

كما أكدت أن حالة المرضى مُطمئنة وتم نقل بعض الحالات الحرجة إلى منشآت صحية بالمنطقة.