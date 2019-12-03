اخبار السعوديه

انقطاع الكهرباء يؤجل العمليات بمستشفى أحد في المدينة المنورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن انقطاع الكهرباء يؤجل العمليات بمستشفى أحد في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى انقطاع الكهرباء، صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة إلى إخلاء بعض المنومين بالعناية المركزة.

كما أعلن المستشفى تأجيل جميع العمليات المقرر إجراؤها على مدار اليوم، وسط استنفار من الجهات المعنية في محاولة ليصال الكهرباء عبر المولدات.

ومن جانبها، أعلنت صحة المدينة عودة التيار الكهربائي الناتج عن انقطاع داخلي، قائلة ” نود طمأنة الجميع بأن التيار الكهربائي قد أعيد إثر الانقطاع الداخلي الذي وقع في مستشفى أحد “.

كما أكدت أن حالة المرضى مُطمئنة وتم نقل بعض الحالات الحرجة إلى منشآت صحية بالمنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء يؤجل العمليات بمستشفى أحد في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا