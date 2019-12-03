شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نقل جلسة الوزراء برئاسة خادم الحرمين على الهواء مباشرة لأول مرة في التاريخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نقلت قناة الإخبارية، وقائع جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على الهواء مباشرة لأول مرة في تاريخ جهاز التليفزيون بالمملكة.

وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، جلسة الوزراء اليوم، والتي نتج عنها 15 قرارًا وزاريًا.

وفوجئ المواطنون، بنقل جلسة الوزراء على الهواء من قبل المذيع المخضرم خليل الصاعدي، حيث ظهر في أروقة المجلس مرتين الأولى في نشرة الساعة الثانية ظهراً، والثانية على رأس الساعة في نشرة الثالثة.

وتلى الصاعدي، سلسلة القرارات الـ15 وكذلك تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

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كما تحدث عن الأعمال المدرجة كـ: ذكرى البيعة الخامسة، والقمة الخليجية القادمة، وزيارة سمو ولي العهد لدولة الإمارات الشقيقة، وبدء المملكة لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، والقضية الفلسطينية.

وأكد الإعلامي الصاعدي، أن التخطيط والتنسيق كان يتم منذ أسبوع حيث اختاره مدير القناة والمسؤول عن الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون فارس بن حزام، وكذلك يرجع الفضل في القرار وتنفيذه إلى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة.

وأفاد بأن طاقم الإخبارية كان عبارة عن 3 أشخاص، هو واثنين من المصورين، فيما تمكن من إجراء لقاء مع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، كما أعرب عن سعادته الشديدة بهذه التجربة.