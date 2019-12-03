شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أماكن هطول الأمطار ستتغير خلال الحالة الجوية الباردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن أماكن هطول الأمطار ستتغير خلال الحالة الجوية الباردة التي ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري.
وقال الحصيني: «لازالت الحالة الجوية المتوقعة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم ثابته، لكن أماكن هطول الأمطار تتغير بتغير موقع المؤثر الجوي المنخفض ومدبره هو الله».
وأضاف: « يبدو أن إيران سوف تشهد سيول وفياضانات محلية و ثلوج كثيفة على مرتفعاتها ».
وتوقع خبراء الطقس انخفاض درجات الحرارة، وبدء حالة جوية باردة نهاية الأسبوع الجاري تستمر لأيام على المملكة.
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